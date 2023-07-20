Авторы «Ведьмака» могут объяснить замену Генри Кавилла с помощью мультивселенной

Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский дал интервью изданию Radio Times. В ходе него автор сериала затронул тему четвертого сезона и смену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта.
Изначально некоторые зрители предполагали, что трансформация Геральта произойдет после битвы с Вильгефорцем. Однако судя по новым промо-фотографииям это не так — внешность героя осталась неизменна.
Могу раскрыть вам всего одну маленькую вещь — люди, которые действительно хорошо знакомы с книгами, также знают, что «Ведьмак» далеко не типичное фэнтези. Это не просто один мир. В этих книгах происходит не одна история. Это огромный, огромный мир, который очень и очень сложен… Здесь я, пожалуй, остановлюсь.
Исходя из слов Томаша Багиньского, можно сделать вывод, что сценаристы собираются привнести в сериал концепцию мультивселенной. Продюсер намекал на это еще в июне, однако новым интервью только укрепил догадки зрителей.
Судя по всему, трансформация главного героя произойдёт в финале третьего сезона. А полноценно взглянуть на Геральта из Ривии в исполнении Лиама Хемсворта зрители смогут лишь в продолжении.
Финальные три эпизода третьего сезона покажут 27 июля.
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