В Epic Games Store бесплатно раздают The Elder Scrolls Online, но не в России

20 июля в Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз пользователям дарят стандартное The Elder Scrolls Online — MMORPG по вселенной TES. К сожалению, игру нельзя забрать в России из-за ухода Bethesda с рынка страны. Для того чтобы получить проект, необходимо зарегистрировать аккаунт другого региона с VPN.
Вместо этого игрокам из России предлагают забрать только детективную визуальную новелла Murder by Numbers. Игра вышла весной 2020 года и получила в основном положительные отзывы от критиков и пользователей Steam. Раздача продлится до 27 июля, 21:00 мск.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат The Irregular Corporation
На следующей неделе игроков ждёт коллекция ремастеров культовой серии стратегий Homeworld Remastered Collection и стильный шутер от первого лица Severed Steel.
Фото: Epic Games
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