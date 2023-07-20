В России состоялась премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом
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20 июля фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом официально вышел в России. Ленту с культовой голливудской звездой можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным дубляжом на русском языке.
Видео доступно на YouTube-канале RWV Films. Права на видео принадлежат Russian World Vision и Okko.
В фильме рассказывается история о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV Жанны Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, и эта работа стала для актёра первой крупной ролью за последние годы.
После премьеры в кинотеатрах фильм доберётся и до российских цифровых сервисов, в том числе в онлайн-кинотеатре Okko.
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