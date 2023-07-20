Скончался Кевин Митник, «самый разыскиваемый хакер» и специалист по кибербезопасности

Кевин Митник скончался 16 июля у себя дома в Лас-Вегасе после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Ему было 59 лет. Информацию подтвердили в некрологе похоронного бюро Dignity Memoria.
На момент смерти Митник занимал пост Chief Hacking Officer в компании KnowBe4. В 90-х он прославился как «один из самых разыскиваемых компьютерных преступников». Тогда Кевин Митник занимался взломом телефонных и компьютерных сетей, кражей данных и другими киберпреступлениями.
От действий хакера пострадал ряд крупных компаний: Digital Equipment Corporation, Apple, Nokia, Motorola и другие. Сотрудники ФБР задержали его в 1995-м, после чего прошло громкое судебное разбирательство — по его итогам Митник провёл пять лет в тюрьме.
Позднее о его розыске сняли фильм «Взлом». После освобождения из тюрьмы Кевин Митник стал консультантом по кибербезопасности. Также он открыл собственную компанию Mitnick Security Consulting и написал несколько книг.
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