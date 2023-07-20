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Марго Робби пообещала продюсерам WB, что «Барби» соберёт $1 млрд в прокате

Актриса Марго Робби дала интервью изданию Collider. В ходе него звезда призналась, что немного обманула киностудию Warner Bros.

По словам актрисы, она присутствовала вместе с режиссёром фильма Гретой Гервиг на презентации будущего фильма. Марго Робби настолько сильно верила в успех картины, что пообещала продюсерам прибыль в размере $1 млрд.

Она обратила их внимание на то, что студии часто оказываются в выигрыше, если не бояться рисковать. Актриса привела в пример «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга.

Мне очень хотелось, чтобы наша «Барби» повторила его [«Парк Юрского периода»] судьбу. Да, я пообещала студии $1 млрд, и вероятно, сильно преувеличила цифру. Но мне же нужно было продать им идею, понимаете?

Премьера «Барби» состоится 21 июля, но не в России.