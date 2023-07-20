Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель «Ковбоя Бипопа» Синъитиро Ватанабэ работает над новым аниме Lazarus с режиссёром «Джона Уика» Чадом Стахелски

Создатель «Ковбоя Бипопа» работает над новым аниме Lazarus с режиссёром «Джона Уика»
Комментарии

Как сообщает Variety, телеканал Cartoon Network одобрил производство нового мультсериала Lazarus. Им занимается создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ, а помогает ему режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски.

Будущее аниме расскажет о нейробиологе и лауреате Нобелевской премии, который создаёт некое мощное лекарство в 2052 году. Но у того обнаруживается побочный эффект — через три года принявшие его люди внезапно умирают.

Отмечается, что производством занимается опытная студия Mappa, авторы «Человека-бензопилы», второго сезона «Саги о Винланде» и последних сезонов «Атаки титанов». Все подробности грядущего проекта должны раскрыть на Comic-Con 2023, который пройдёт с 21 по 23 июля в городе Сан-Диего.

Материалы по теме
Видео
Создатели «Атаки титанов» и «Семьи шпиона» выпустят аниме по «Отряду самоубийц»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023