Создатель «Ковбоя Бипопа» работает над новым аниме Lazarus с режиссёром «Джона Уика»

Как сообщает Variety, телеканал Cartoon Network одобрил производство нового мультсериала Lazarus. Им занимается создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ, а помогает ему режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски.

Будущее аниме расскажет о нейробиологе и лауреате Нобелевской премии, который создаёт некое мощное лекарство в 2052 году. Но у того обнаруживается побочный эффект — через три года принявшие его люди внезапно умирают.

Отмечается, что производством занимается опытная студия Mappa, авторы «Человека-бензопилы», второго сезона «Саги о Винланде» и последних сезонов «Атаки титанов». Все подробности грядущего проекта должны раскрыть на Comic-Con 2023, который пройдёт с 21 по 23 июля в городе Сан-Диего.