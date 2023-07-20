Создатель «Ковбоя Бипопа» работает над новым аниме Lazarus с режиссёром «Джона Уика»
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Как сообщает Variety, телеканал Cartoon Network одобрил производство нового мультсериала Lazarus. Им занимается создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ, а помогает ему режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски.
Будущее аниме расскажет о нейробиологе и лауреате Нобелевской премии, который создаёт некое мощное лекарство в 2052 году. Но у того обнаруживается побочный эффект — через три года принявшие его люди внезапно умирают.
Отмечается, что производством занимается опытная студия Mappa, авторы «Человека-бензопилы», второго сезона «Саги о Винланде» и последних сезонов «Атаки титанов». Все подробности грядущего проекта должны раскрыть на Comic-Con 2023, который пройдёт с 21 по 23 июля в городе Сан-Диего.
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