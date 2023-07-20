Вышел сюжетный трейлер Armored Core 6 — экшена от создателей Elden Ring

Издательство Bandai Namco опубликовало кинематографичный трейлер Armored Core 6 с предысторией игры. В ролике показали пилота меха с позывным C4-621, который при выполнении миссии терпит поражение в сражении с другим роботом.
Видео доступно на YouTube-канале BANDAI NAMCO Europe. Права на видео принадлежат Bandai Namco Entertainment.
Протагонист переживает аварию благодаря операции по вживлению в своё тело аугментаций. После пробуждения загадочный голос призывает главного героя взяться за новую работу.
Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.
Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.
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