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Вышел сюжетный трейлер Armored Core 6 — экшена от создателей Elden Ring

Вышел сюжетный трейлер Armored Core 6 — экшена от создателей Elden Ring
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Издательство Bandai Namco опубликовало кинематографичный трейлер Armored Core 6 с предысторией игры. В ролике показали пилота меха с позывным C4-621, который при выполнении миссии терпит поражение в сражении с другим роботом.

Видео доступно на YouTube-канале BANDAI NAMCO Europe. Права на видео принадлежат Bandai Namco Entertainment.

Протагонист переживает аварию благодаря операции по вживлению в своё тело аугментаций. После пробуждения загадочный голос призывает главного героя взяться за новую работу.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.

Узнать минимальные системные требования игры можно из нашего материала
Стали известны минимальные системные требования Armored Core 6
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