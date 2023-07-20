Фильм «Пила 10» выйдет 29 сентября — первый кадр из хоррора

Кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures передвинули дату релиза хоррора «Пила 10». Теперь десятая часть культовой серии выйдет 29 сентября, хотя изначально релиз должен был состояться лишь 27 октября.
Вместе с новой датой премьеры авторы показали первый кадр из фильма с Джоном Крамером. Его вновь сыграет актёр Тобин Белл.
Фото: Lionsgate
Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако чуть позже он обнаруживает, что вся операция — просто афёра известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.
Режиссёром «Пилы 10» выступит Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7» («Пила 3D»). За сценарий отвечает автор картин «Пила 8» и «Пила: Спираль».
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