В России представили первые изогнутые мониторы отечественного производства

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Московская компания RDW Computers представила первые российские мониторы с изогнутыми дисплеями. Анонсированы две модели — RDW 2403 и RDW 2703.

Отличаются они только диагональю: у первого она составляет 23.8 дюйма, а у второго — 27 дюймов. Остальные характеристики представлены ниже:

Радиус изгиба — 1800 мм

Формат изображения — 16:9

Разрешение — Full HD (1920 х 1080 пикселей)

Яркость — 250 кд/м²

Глубина цвета — 8 бит

Максимальная частота обновления — 75 Гц

Время отклика — 1 мс

Заявлено, что обе версии получат поддержку технологии, которая учитывает особенности периферийного зрения. По словам производителя, её наличие позволяет экрану создать максимальный визуальный комфорт и обезопасить глаза человека.

Устройства включены в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ. Ограниченная партия мониторов поступит в продажу уже в августе 2023 года. Цена пока не раскрывается.