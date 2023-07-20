В России представили первые изогнутые мониторы отечественного производства
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Московская компания RDW Computers представила первые российские мониторы с изогнутыми дисплеями. Анонсированы две модели — RDW 2403 и RDW 2703.
Отличаются они только диагональю: у первого она составляет 23.8 дюйма, а у второго — 27 дюймов. Остальные характеристики представлены ниже:
- Радиус изгиба — 1800 мм
- Формат изображения — 16:9
- Разрешение — Full HD (1920 х 1080 пикселей)
- Яркость — 250 кд/м²
- Глубина цвета — 8 бит
- Максимальная частота обновления — 75 Гц
- Время отклика — 1 мс
Заявлено, что обе версии получат поддержку технологии, которая учитывает особенности периферийного зрения. По словам производителя, её наличие позволяет экрану создать максимальный визуальный комфорт и обезопасить глаза человека.
Устройства включены в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ. Ограниченная партия мониторов поступит в продажу уже в августе 2023 года. Цена пока не раскрывается.
В дополнение к отечественным мониторам
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