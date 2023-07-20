Xiaomi выпустила бюджетные телевизоры Smart TV A 2024 по цене от 7300 рублей
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Китайская компания Xiaomi представила обновлённую линейку бюджетных телевизоров Redmi Smart TV A-серии 2024 года. В модельный ряд вошли сразу три бюджетных телевизора:
- Redmi Smart TV A32 оснащён 32-дюймовым экраном разрешением 1366х768 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти и стереодинамиками мощностью 8 Вт. Цена: 579 юаней (около 7300 рублей)
- Redmi Smart TV A43 оснащён 43-дюймовым экраном разрешением 1920х1080 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти, стереодинамиками и двухдиапазонным Wi-Fi. Цена: 818 юаней (около 10300 рублей)
- Redmi Smart TV A65 оснащён 65-дюймовым экраном разрешением 3840х2160 пикселей, 1,5 ГБ оперативной памяти, динамиками мощностью 10 Вт и двухдиапазонным Wi-Fi. Цена: 1999 юаней (около 25 тыс. рублей)
Все три модели работают на базе четырёхъядерного процессора с 8 ГБ встроенной памяти и операционной системой MIUI TV. Телевизоры Redmi Smart TV A 2024 уже поступили в продажу в Китае.
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