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В «Телеграм» добавили популярный формат «Истории»

В «Телеграм» добавили популярный формат «Истории»
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В мессенджер Telegram добавили формат «Сторис». Он доступен на последней версии приложения на iOS и Android, которая вышла вечером 20 июля. Правда, публиковать «Истории» сейчас могут только подписчики Premium, остальные пользователи получат возможность лишь в августе.

Для отправки «Сторис» появилась отдельная кнопка в правом верхнем меню (рядом с «Написать сообщение»), а все опубликованные «Истории» контактов доступны в верхнем меню — при нажатии можно увидеть все публикации.

Для публикации доступно несколько параметров: доступно всем, доступно только контактам (с возможность сделать исключения), доступно только близким друзьями или исключительно выбранным контактам. Вдобавок можно разрешить делать скриншот истории и оставлять её в профиле спустя 24 часа.

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