У игры «Человек-паук 2» появился сюжетный трейлер с Веномом

Insomniac провела на Comic-Con презентацию игры «Человека-паука 2», главным анонсом которой стал показ первого полноценного трейлера. В нём показали сюжетную завязку, а в конце и Венома.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SIE.

Также разработчики поделились кое-какими подробностями игры:

События разворачивается через 9 месяцев после финала «Майлза Моралес» и примерно через два года после финала первой игры.

Мэри Джейн продолжает свою репортёрскую работу и устроилась в «Дейли Бьюгл», она в команде Джей Джона Джеймсона.

Мистер Негатив вернётся в сиквеле, а Майлзу предстоит столкнуться с ним.

Венома обещают сделать очень крутым.

Вдобавок с 1 сентября начнут продавать PS5 в стиле игры, а также сменные панели для консоли и геймпад в стиле.