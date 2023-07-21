У игры «Человек-паук 2» появился сюжетный трейлер с Веномом
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Insomniac провела на Comic-Con презентацию игры «Человека-паука 2», главным анонсом которой стал показ первого полноценного трейлера. В нём показали сюжетную завязку, а в конце и Венома.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SIE.
Также разработчики поделились кое-какими подробностями игры:
- События разворачивается через 9 месяцев после финала «Майлза Моралес» и примерно через два года после финала первой игры.
- Мэри Джейн продолжает свою репортёрскую работу и устроилась в «Дейли Бьюгл», она в команде Джей Джона Джеймсона.
- Мистер Негатив вернётся в сиквеле, а Майлзу предстоит столкнуться с ним.
- Венома обещают сделать очень крутым.
Вдобавок с 1 сентября начнут продавать PS5 в стиле игры, а также сменные панели для консоли и геймпад в стиле.
PS5 и DualSense в стиле «Человека-паука 2»
Фото: Sony
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