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«Дюну 2» и «Аквамена 2» могут перенести на 2024 год

«Дюну 2» и «Аквамена 2» могут перенести на 2024 год
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Сейчас в США бастуют сценаристы и актёры. Они хотят добиться от студийных боссов более лучших условий труда, однако те пока что не идут на обратную связь.

По информации источников издания Variety, из-за забастовок Warner Bros. подумывает перенести премьеры «Дюны 2» и «Аквамена 2» на 2024 год. Также говорят о переносе мюзикла «Фиолетовый цвет» с Холли Бэйли в главной роли. Судя по всему, картину тоже планирует передвинуть на 2024-й.

Официально переносы фильмов ещё не подтверждены, однако, если Warner Bros. всё же решится на это, то в ближайшее время стоит ждать подобных новостей.

«Дюна 2» пока что запланирована к выходу 3 ноября, а сиквел «Аквамена» ожидается 25 декабря. Забастовка может нанести удар обеим лентам.

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