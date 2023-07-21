«Дюну 2» и «Аквамена 2» могут перенести на 2024 год
Поделиться
Сейчас в США бастуют сценаристы и актёры. Они хотят добиться от студийных боссов более лучших условий труда, однако те пока что не идут на обратную связь.
По информации источников издания Variety, из-за забастовок Warner Bros. подумывает перенести премьеры «Дюны 2» и «Аквамена 2» на 2024 год. Также говорят о переносе мюзикла «Фиолетовый цвет» с Холли Бэйли в главной роли. Судя по всему, картину тоже планирует передвинуть на 2024-й.
Официально переносы фильмов ещё не подтверждены, однако, если Warner Bros. всё же решится на это, то в ближайшее время стоит ждать подобных новостей.
«Дюна 2» пока что запланирована к выходу 3 ноября, а сиквел «Аквамена» ожидается 25 декабря. Забастовка может нанести удар обеим лентам.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2023
-
08:08
-
07:46
-
07:12
-
06:41
-
01:33
-
00:39
- 20 июля 2023
-
20:23
-
19:50
-
19:29
-
18:48
-
18:23
-
18:03
-
17:41
-
17:39
-
16:59
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
15:30
-
15:10
-
15:02
-
14:43
-
14:12
-
13:52
-
13:34
-
13:22
-
12:58
-
12:52
-
12:26
-
12:18
-
11:40
-
11:02
-
10:22
-
09:41
-
08:59
Партнерский контент