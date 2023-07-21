«Дюну 2» и «Аквамена 2» могут перенести на 2024 год

Сейчас в США бастуют сценаристы и актёры. Они хотят добиться от студийных боссов более лучших условий труда, однако те пока что не идут на обратную связь.

По информации источников издания Variety, из-за забастовок Warner Bros. подумывает перенести премьеры «Дюны 2» и «Аквамена 2» на 2024 год. Также говорят о переносе мюзикла «Фиолетовый цвет» с Холли Бэйли в главной роли. Судя по всему, картину тоже планирует передвинуть на 2024-й.

Официально переносы фильмов ещё не подтверждены, однако, если Warner Bros. всё же решится на это, то в ближайшее время стоит ждать подобных новостей.

«Дюна 2» пока что запланирована к выходу 3 ноября, а сиквел «Аквамена» ожидается 25 декабря. Забастовка может нанести удар обеим лентам.