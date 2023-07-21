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«Вы забрали у меня эту хрень»: Сэмюэл Л. Джексон — о том, как его лишили «Оскара»

«Вы забрали у меня эту хрень»: Сэмюэл Л. Джексон — о том, как его лишили «Оскара»
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Актёр Сэмюэл Л. Джексон во время недавнего интервью рассказал, как остался разочарован вырезанной сценой из фильма «Время убивать». По словам актёра, фрагмент мог принести ему «Оскар».

Джексон отметил, что в вырезанной сцене он сыграл очень эмоционально, однако в итоге её решили не включать в финальную версию фильма.

То, что они убрали сцену, помешало мне получить «Оскар». Серьёзно, засранцы? Вы забрали у меня эту хрень. В мой первый день работы над этим фильмом я произнёс речь в комнате, и вся грёбаная съёмочная площадка была в слезах, когда я закончил.

У Сэмюэла Л. Джексона уже есть один «Оскар». Правда, получил он его не за роль, а за вклад в кинематограф. Также однажды актёр был одним из номинантов за роль второго плана в «Криминальном чтиве».

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