«Вы забрали у меня эту хрень»: Сэмюэл Л. Джексон — о том, как его лишили «Оскара»

Актёр Сэмюэл Л. Джексон во время недавнего интервью рассказал, как остался разочарован вырезанной сценой из фильма «Время убивать». По словам актёра, фрагмент мог принести ему «Оскар».

Джексон отметил, что в вырезанной сцене он сыграл очень эмоционально, однако в итоге её решили не включать в финальную версию фильма.

То, что они убрали сцену, помешало мне получить «Оскар». Серьёзно, засранцы? Вы забрали у меня эту хрень. В мой первый день работы над этим фильмом я произнёс речь в комнате, и вся грёбаная съёмочная площадка была в слезах, когда я закончил.

У Сэмюэла Л. Джексона уже есть один «Оскар». Правда, получил он его не за роль, а за вклад в кинематограф. Также однажды актёр был одним из номинантов за роль второго плана в «Криминальном чтиве».