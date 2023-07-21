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Геймеры уничтожили рейтинг Diablo 4 из-за нового патча

Геймеры уничтожили рейтинг Diablo 4 из-за нового патча
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18 июля для Diablo 4 вышло крупное обновление 1.1, которое серьёзно переработало баланс в игре и замедлило прогрессию, которая и без этого была проблемной. Геймеры сильно раскритиковали Blizzard после такого, а потом стали действовать более решительно.

Игроки накинулись на игру на Metacritic и буквально уничтожили рейтинг Diablo 4. На ПК пользовательская оценка составляет 2,4 балла из 10, на PS5 и того меньше — ровно 2 балла из 10. На Xbox Series X — 3,7 балла.

Фото: Metacritic

Фото: Metacritic

Многие считают, что с замедлением прогрессии Blizzard пытается задержать пользователей в Diablo 4 на как можно больший срок. Однако пока что это вызывает лишь негативные эмоции.

Ответить на вопросы фанатов компания планирует сегодня во время прямого эфира.

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