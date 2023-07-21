Сэмюэл Л. Джексон ушёл от вопроса о появлении в последнем фильме Квентина Тарантино

Актёра Сэмюэла Л. Джексона во время недавнего интервью спросили о появлении в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик». Вопрос последовал, поскольку Джексон давно работает с режиссёром и постоянно снимается в его картинах.

На этот вопрос актёр не дал прямого ответа и даже не стал его никак комментировать, с насмешкой ответив журналисту.

Без комментариев.

Вероятно, Тарантино захотел пригласить Джексона в свой последний фильм, а актёр пока что об этом просто не говорит. Если так и есть, то режиссёр наверняка захочет скрыть появление Джексона, пока сам не решит рассказать об этом.

Сюжет «Кинокритика» развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порножурнала. Про словам Тарантино, его новый герой — вовсе не популярный журналист, но при этом его рецензии крайне любопытны. За основу персонажа он взял реального критика.

Даты выхода у картины пока что нет.