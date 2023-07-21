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Кроссовер Dying Light 2 с «Ходячими мертвецами» начнётся 26 июля

Кроссовер Dying Light 2 с «Ходячими мертвецами» начнётся 26 июля
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Techland поделилась дателями будущего кроссовера с «Ходячими мертвецами» Роберта Киркмана. Авторы сообщили, что кроссовер стартует 26 июля.

В ходе ивента геймерам будет предложено семь ежедневных испытаний. За их выполнение полагается комиксная обложка в стиле «Ходячих мертвецов», но с героями Dying Light 2. После выполнения всех испытаний геймеров ждёт награда — амулет в виде шляпы Рика Граймса.

Приготовьтесь к эпическому кроссовер-событию, когда «Ходячие мертвецы» придут в наш мир! Начиная со следующей недели, каждый день будет наполнен захватывающими игровыми целями, которых вам предстоит достичь.

Фото: Techland

Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила в целом положительные отзывы от прессы и геймеров.

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