Объём утечек данных в России за полгода превысил число жителей страны
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По информации газеты «Известия», объём утечек информации о жителях России за полгода превысил общее число россиян. Об этом газете рассказали в компании DLBI.
Сообщается, что за первую половину 2022-го злоумышленники выложили 77,8 млн записей. За аналогичный период нынешнего года — уже 188,7 млн, притом сведения об одном человеке могут содержаться в нескольких базах данных. В России, напомним, проживает 146,4 млн человек.
За первое полугодие зафиксировано 76 инцидентов, в сеть попали около 177 млн записей о гражданах. Для сравнения: за аналогичный период в прошлом году было зафиксировано 19 фактов утечек персональных данных, в ходе которых в открытый доступ попали около 45 млн записей.
Роскомнадзор считает, что данные жителей сливают различные хакерские группировки или одиночные хакеры.
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