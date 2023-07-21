Объём утечек данных в России за полгода превысил число жителей страны

По информации газеты «Известия», объём утечек информации о жителях России за полгода превысил общее число россиян. Об этом газете рассказали в компании DLBI.

Сообщается, что за первую половину 2022-го злоумышленники выложили 77,8 млн записей. За аналогичный период нынешнего года — уже 188,7 млн, притом сведения об одном человеке могут содержаться в нескольких базах данных. В России, напомним, проживает 146,4 млн человек.

За первое полугодие зафиксировано 76 инцидентов, в сеть попали около 177 млн записей о гражданах. Для сравнения: за аналогичный период в прошлом году было зафиксировано 19 фактов утечек персональных данных, в ходе которых в открытый доступ попали около 45 млн записей.

Роскомнадзор считает, что данные жителей сливают различные хакерские группировки или одиночные хакеры.