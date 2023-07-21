Кристофер Нолан: Роберт Дауни-младший и Железный человек были созданы друг для друга

Кристофер Нолан поучаствовал в подкасте Happy Sad Confused, в котором в том числе рассказал об актёрах из грядущего «Оппенгеймера». В какой-то момент речь зашла о Роберте Дауни-младшем, исполнившем роль Льюиса Штраусса в картине.
Нолан заявил, что невероятный рост его карьеры пришёлся именно на фильмы Marvel. А выбор режиссёра Джона Фавро на главную роль в фильме «Железный человек» он назвал одним из величайших решений в истории кино.
Когда Джон Фавро выбрал Роберта Дауни-младшего на главную роль в «Железном человеке», это было одно из величайших решений в кино. Посмотрите, куда это привело его и индустрию.
«Оппенгеймер» расскажет историю Роберта Оппенгеймера, научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.
Премьера «Оппенгеймера» состоялась 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.
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