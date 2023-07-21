Вышел тизер нового сезона «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян
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Телеканал FX опубликовал небольшой тизер 12-го сезона сериала «Американская история ужасов». Из него мало что понятно, зато можно увидеть ключевых актрис сезона: Эмму Робертс, которая уже давно снимается в шоу, Кару Делевинь и Ким Кардашьян.
О чём расскажет новый сезон, неизвестно. Наверняка нас вновь ждёт запутанная и мистическая история.
Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.
«Американская история ужасов» — сериал-антология, каждый сезон которого рассказывает отдельную историю. В каждом сезоне персонажи сталкиваются с чем-то паранормальным, жестоким и жутким. Первый сезон проекта вышел в 2011 году.
Когда состоится премьера 12-го сезона шоу, неизвестно. Авторы назовут дату выхода позже.
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