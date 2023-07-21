Звезда «Района №9» Шарлто Копли сыграет в 4-м сезоне «Ведьмака» — Redanian Intelligence

Как сообщает издание Redanian Intelligence, звезда «Района №9» и «Хардкора» Шарлто Копли сыграет в четвёртом сезоне «Ведьмака». Отмечается, что он может сыграть Лео Бонарта, профессионального убийцу и охотника за головами, который преследует Цири и её близких.

Источники Redanian Intelligence отмечают, что ранее актёр также сыграл в спин-оффе «Ведьмака» про банду «Крысы». Копли якобы продолжит воплощать роль Лео Бонарта, при этом в продолжении у него должно быть больше экранного времени.

Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» должны начаться уже в этом сентябре, если в ситуацию не вмешается забастовка сценаристов и актёров Голливуда. Тем временем уже 27 июля состоится выход последних трёх эпизодов третьего сезона, после чего Генри Кавилла сменит Лиам Хемсворт.