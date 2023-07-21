EA заключила сделку с АПЛ — в EA Sports FC будут все лицензии чемпионата Англии

Electronic Arts заключила новое долгосрочное соглашение с английской Премьер-лигой. Теперь канадские разработчики EA Sports FC 24 обладают эксклюзивными правами на все команды, стадионы, форму, тренеров и другую атрибутику АПЛ на ближайшие шесть лет.

В издании сообщают, что сделка обошлась Electronic Arts примерно в £ 488 млн — это около 57 млрд рублей. Партнёрство также включает в себя долгосрочное обязательство Премьер-лиги и EA Sports по совместной работе над созданием «общественных программ», включая школьные футбольные ивенты и инвестиции в строительство стадионов.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.