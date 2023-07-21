Для Assassin's Creed 4: Black Flag вышел новый патч — впервые за почти 10 лет

20 июля Ubisoft неожиданно выпустила новый патч для ПК-версии Assassin's Creed 4: Black Flag. Это первое обновление за почти 10 лет с релиза проекта в 2013 году: оно исправляет ошибку с запуском игры в оконном режиме. Других изменений патч не содержит.

Игроки тем временем гадают, почему компания решила выпустить патч для проекта 10-летней давности. Некоторые связывают ситуацию с недавней информацией о готовящемся ремейке. Сама Ubisoft внезапный выход патча не комментировала.

Assassin's Creed 4: Black Flag вышла осенью 2013 года и стала одной из самых высокооценённых игр в серии. Проект рассказывает о пирате по имени Эдвард Кенуэй, который участвует в заговоре между высокопоставленными тамплиерами в Британской и Испанской империях.