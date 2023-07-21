Система микроразрушений и улучшенные анимации — новые детали Payday 3

Создатели кооперативного шутера Payday 3 из Starbreeze опубликовали очередной выпуск разработчиков. В ролике рассказали об улучшенном визуале и новых анимациях.
Видео доступно на YouTube-канале PAYDAY. Права на видео принадлежат Starbreeze Studios.
Представитель студии поделился, что в игре появится система микроразрушений. Геймеры смогут крушить вазы, разбрасывать стопки бумаги или ломать технику. А в сочетании с динамичным окружением это должно создавать атмосферу хаоса.
Разработчики хотят привнести в Payday 3 элемент гиперреализма, поэтому локации будут наполнены большим количеством деталей. Также создатели признались, что новые анимации смерти будут немного гиперболизированы, чтобы происходящее напоминало голливудский фильм.
Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
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