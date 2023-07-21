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Опубликован новый геймплей Tekken 8 с демонстрацией 16 персонажей

Опубликован новый геймплей Tekken 8 с демонстрацией 16 персонажей
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Блогер MKIceAndFire опубликовал на своём YouTube-канале 40-минутный геймплейный ролик Tekken 8. В видео показан игровой процесс за 16 персонажей на разных аренах.

Видео доступно на YouTube-канале MKIceAndFire. Права на видео принадлежат Bandai Namco Entertainment.

Геймплей был записан на PS5. Вероятно, это произошло во время закрытого сетевого тестирования файтинга, которое стартовало сегодня.

На данный момент опробовать Tekken 8 могут только игроки на PS5, однако с 28 июля к ним присоединятся владельцы ПК и Xbox Series. К сожалению, приём заявок на участие уже закрыт.

Цель сетевого теста — оценка качества сети, а также демонстрация нашей новой боевой системы, воздушных комбо, графики нового поколения, а также разрушаемых арен.

Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точную дату выхода авторы пока что не объявили.

Подробнее о сроках проведения теста
Видео
Сетевая бета Tekken 8 на ПК и консолях пройдёт в конце июля
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