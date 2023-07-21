Умер Тони Беннетт, легендарный эстрадный певец и джазовый музыкант

21 июля в возрасте 96 лет скончался Тони Беннетт — американский эстрадный певец, джазовый музыкант и шоумен. Об этом сообщила его публицистка Сильвия Вайнер. Причины смерти не уточняются, однако артист долгое время боролся с болезнью Альцгеймера, продолжая выступать и записывать новые песни.

Тони Беннетт — обладатель 20 премий Грэмми, включая награду за заслуги перед жанром. Свой последний трофей артист получил в апреле 2022 года за работу с Леди Гагой над альбомом Love for Sale, которая стало для него уже вторым сотрудничеством со знаменитой певицей.

За свою долгую жизнь Тони продал около 60 млн пластинок, продолжая находиться в музыкальных чартах в каждом десятилетии: с 1950-х по 2020-е годы. Американские критики называют его одним из самых влиятельных музыкантов в истории США.