Умер Тони Беннетт, легендарный эстрадный певец и джазовый музыкант

21 июля в возрасте 96 лет скончался Тони Беннетт — американский эстрадный певец, джазовый музыкант и шоумен. Об этом сообщила его публицистка Сильвия Вайнер. Причины смерти не уточняются, однако артист долгое время боролся с болезнью Альцгеймера, продолжая выступать и записывать новые песни.
Тони Беннетт — обладатель 20 премий Грэмми, включая награду за заслуги перед жанром. Свой последний трофей артист получил в апреле 2022 года за работу с Леди Гагой над альбомом Love for Sale, которая стало для него уже вторым сотрудничеством со знаменитой певицей.
За свою долгую жизнь Тони продал около 60 млн пластинок, продолжая находиться в музыкальных чартах в каждом десятилетии: с 1950-х по 2020-е годы. Американские критики называют его одним из самых влиятельных музыкантов в истории США.
- 21 июля 2023
-
17:25
-
17:08
-
16:49
-
16:22
-
16:00
-
15:51
-
15:42
-
15:16
-
14:53
-
14:42
-
14:21
-
13:55
-
13:26
-
12:55
-
12:52
-
12:29
-
12:17
-
11:40
-
10:59
-
10:31
-
10:02
-
09:22
-
08:52
-
08:08
-
07:46
-
07:12
-
06:41
-
01:33
-
00:39
- 20 июля 2023
-
20:23
-
19:50
-
19:29
-
18:48
-
18:23
-
18:03