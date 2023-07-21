Шутер High on Life от автора «Рика и Морти» может выйти на PlayStation
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Юмористический шутер High on Life от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда вышел в прошлом году. Игра получила смешанные оценки, однако стала хитом в Game Pass на Xbox и ПК.
Тогда игра обошла стороной консоли PlayStation, однако недавно пользователь «Твиттера» под ником Knoebel заметил её упоминание в базе данных PS Store. Он обнаружил патч с исправлением багов и общими улучшениями.
Скорее всего, разработчики High on Life занимаются тестированием шутера на консолях PlayStation. Официального анонса пока не было.
Напомним, в июне Squanch Games представила тизер дополнения High On Knife. Расширение посвятят говорящему ножу по имени Knifey. Сюжет дополнения станет более мрачным, а антагонистом выступит персонаж Мукс.
Игра показала хороший старт:
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