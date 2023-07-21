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Сериал «Поколение «Ви», спин-офф «Пацанов», стартует 29 сентября

Сериал «Поколение «Ви», спин-офф «Пацанов», стартует 29 сентября
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Компания Amazon раскрыла дату премьеры «Поколение «Ви». Первые три эпизода спин-оффа «Пацанов» выйдут 29 сентября.

Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября. Сериал дебютирует в сервисе Amazon Prime.

Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые «пытаются разобраться в себе и сражаются за лучшие контракты в лучших городах». Шоу будет посвящено будущей команде «Люди Джи», которая в оригинальном комиксе представляла собой пародию на Людей Икс.

Тем временем выход четвёртого сезона «Пацанов» задержится из-за забастовки сценаристов США.

Постер:

Фото: AMAZON

Ранее авторы сериала раскрыли только сроки выхода:
Видео
Сериал «Поколение «Ви», спин-офф «Пацанов», стартует в сентябре
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