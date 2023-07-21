Новый фильм Вуди Аллена «Великая ирония» официально выйдет в России

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что новый фильм Вуди Аллена Coup de chance покажут в России. Картина также получила локализованное название «Великая ирония».
Прокатчиком выступит компания «Вольга». Будущий мелодраматический триллер станет 50-й лентой в фильмографии Вуди Аллена.
«Великая ирония» — это история любви, страсти и насилия, действие которой происходит в современном Париже. Она снята в городе и чуть-чуть за его пределами. Повествование развивается вокруг романа между двумя молодыми людьми, старыми друзьями, который перерастает в супружескую неверность, а в конечном итоге — в преступление.
Главные роли в картине исполнят Лу де Лааж и Нильс Шнайдер — звёзды современного французского кино. Фильм выйдет в российский прокат 28 сентября.
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