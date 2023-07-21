В работе «Ростелекома» произошёл массовый сбой

Сегодня абоненты «Ростелекома» начали массово жаловаться на работу интернета. К примеру, комментарии в официальном VK-сообществе компании завалены сообщениями недовольных пользователей.

По словам абонентов, у них перестали работать многие известные веб-сервисы, включая DTF, Reddit, Twitch, Amazon, «Телеграм» и GitHub. Некоторые также жалуются, что не могут подключиться к серверам Genshin Impact, Overwatch 2 и других онлайн-игр.

Абоненты рассказали, что часть проблем можно исправить с помощью VPN. По крайней мере, его включение позволяет снова заходить на веб-сервисы.

На данный момент «Ростелеком» никак не прокомментировал ситуацию. В начале месяца у компании был ещё один сбой — тогда из-за него перестали работать серверы игр EA.