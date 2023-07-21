Геймеры жалуются на неиграбельное состояние беты The Crew Motorfest

Сегодня, 21 июля, стартовало закрытое бета-тестирование The Crew Motorfest, однако игроки на ПК столкнулись с массой проблем. Геймеры считают текущее состояние проекта «неиграбельным».
Пользователь Reddit рассказал, что на его ПК с RTX 4070 Ti, i7-13700K и 32 ГБ оперативной памяти тайтл выдаёт 12-22 FPS. По словам геймера, смена настроек графики или разрешения вообще не влияет на производительность, поскольку The Crew Motorfest просто отказывается использовать мощности оборудования.
Во время игры его видеокарта и процессор работают с нагрузкой в 10–20%. С подобной проблемой столкнулись и другие владельцы ПК. Официальных комментариев от Ubisoft пока не поступало.
Релиз The Crew Motorfest состоится в этом году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК игра будет доступна только через Ubisoft Connect и Epic Games Store.
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