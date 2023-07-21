Режиссёр «Барби» Грета Гервиг боится приступать к съёмкам фильмов по «Хроникам Нарнии»

Сегодня состоялась мировая премьера «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. К сожалению, в российском прокате картина не вышла.

Недавно издание The New Yorker подтвердило, что следующей работой режиссёра «Барби» Греты Гервиг станет экранизация «Хроник Нарнии». Также Гервиг приняла участие в подкасте Inside Total Film, в котором ведущие спросили её о предстоящих съёмках.

Я ещё даже не начала вникать в суть, но зато уже как следует напугана, что кажется хорошим началом.

По словам Греты Гервиг, она очень волнуется и боится приступать к съёмкам «Хроник Нарнии». Сообщается, что она выступит режиссёром как минимум двух фильмов по мотивам произведений Клайва Стейплза Льюиса.

Ранее Грета Гервиг экранизировала роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». После выхода фильм получил премию «Оскар» за «Лучшие костюмы»