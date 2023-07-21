PS5 Pro: инсайдер раскрыл первые детали и дату выхода консоли
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Инсайдер Том Хендерсон поделился первыми подробностями неанонсированной PS5 Pro. Согласно опубликованным данным, консоль действительно находится в разработке и носит кодовое название Trinity.
Отмечается, что новая PS5 обзаведётся поддержкой более стабильной частоты кадров при разрешении 4K, нового режима «производительности» для запуска игр в 8K и улучшенной трассировкой лучей.
Также сообщается, что игровые студии получат девкиты консоли до конца ноября этого года. Помимо этого, ходит слух, что у PS5 Pro будет примерно 60 Compute Units на GPU — это почти в два раза больше текущей версии. Тактовая частота не раскрывается, поэтому определить её реальную мощность невозможно.
Ориентировочно консоль должна появиться на рынке в ноябре 2024 года.
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