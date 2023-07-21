Фильм «Претенденты» с Зендеей перенесли на полгода — до апреля 2024 года

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer перенесла фильм «Претенденты» с Зендеей на 26 апреля 2024 года. Изначально выход картины должен был состояться 15 сентября 2023 года.
Дело в том, что 13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
В связи с этими событиями режиссёр Лука Гуаданьино предложил Warner Bros. и Amazon перенести картину «Претенденты». Видимо, студии решили прислушаться к словам Гуаданьино.
«Претенденты» расскажут о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Девушка всё же делает судьбоносный выбор, однако второй претендент не сдаётся и вновь вторгается в её личную жизнь, надеясь, что она передумает.
- 21 июля 2023
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