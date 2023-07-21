Для A Plague Tale: Requiem вышла русская озвучка от профессиональных актёров

Студия GamesVoice объявила о завершении работы над русской озвучкой A Plague Tale: Requiem. Авторы выпустили дубляж на русском языке, представив большой трейлер со всеми актёрами, принявшими участие в локализации проекта.
Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice и Focus Entertainment.
Так, над русской озвучкой A Plague Tale: Requiem работали многие звёзды отечественного дубляжа, включая Владимира Зайцева (голос Роберта Дауни-младшего), Владислава Коппа (голос Эскеля из «Ведьмака 3»), Пётра Гланца (Адам Смэшер из Cyberpunk 2077) и другие известные в этой сфере актёры.
A Plague Tale: Requiem вышла 17 октября 2022 года и стала одной из самых высокооценённых игр года. Критики и геймеры особенно отмечали графику, сюжет и невероятное количество крыс на экране.
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