Новый трейлер Mortal Kombat 1 раскрыл пять новых героев, включая Бараку и Горо

Создатели Mortal Kombat 1 показали свежий трейлер файтинга на Comic-Con, в котором раскрыли пять новых героев — три для обычного ростера и два камео. Вот сам ролик:
Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат WB Games.
Список героев пополнили:
Барака
Фото: WB Games
Ли Мей
Фото: WB Games
Таня
Фото: WB Games
Горо (камео)
Фото: WB Games
Дарриус (камео)
Дарриус слева
Фото: WB Games
Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра пропустит PS4 и Xbox One. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника. Он будет помогать в бою, когда игрок нажимает на специальную кнопку.
За покупку ультимативного издания игроки смогут начать играть на целую неделю раньше, а также получат несколько новых героев после релиза и облик актёра Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа.
Все герои MK1
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