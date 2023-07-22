Новый трейлер Mortal Kombat 1 раскрыл пять новых героев, включая Бараку и Горо

Создатели Mortal Kombat 1 показали свежий трейлер файтинга на Comic-Con, в котором раскрыли пять новых героев — три для обычного ростера и два камео. Вот сам ролик:

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат WB Games.

Список героев пополнили:

Барака

Фото: WB Games

Ли Мей

Фото: WB Games

Таня

Фото: WB Games

Горо (камео)

Фото: WB Games

Дарриус (камео)

Дарриус слева Фото: WB Games

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра пропустит PS4 и Xbox One. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника. Он будет помогать в бою, когда игрок нажимает на специальную кнопку.

За покупку ультимативного издания игроки смогут начать играть на целую неделю раньше, а также получат несколько новых героев после релиза и облик актёра Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа.

Все герои MK1