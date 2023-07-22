Вышел тизер второго сезона мультсериала «Неуязвимый» — новые серии с 3 ноября

Amazon выпустила первый тизер второго сезона мультсериала «Неуязвимый». В ролике коротко напомнили о главных героях шоу и похвастались актёрским составом: к продолжению присоединились в том числе Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Татьяна Маслани («Женщина-Халк»). Новые серии начнут выходить уже с 3 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, чей отец — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает в себе суперсилы и начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Первый сезон мультсериала дебютировал весной 2021 года и стал одной из самых высокооценённых премьер в истории Amazon. Критики и зрители хвалили шоу за сюжет и персонажей, а также за невероятную жестокость, сравнимую с сериалом «Пацаны».