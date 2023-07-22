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Представлен эпичный трейлер сериала «Ван Пис» по мотивам культового аниме

Представлен эпичный трейлер сериала «Ван Пис» по мотивам культового аниме
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Netflix выпустил большой трейлер сериала «Ван Пис» — экранизации одноимённых аниме и манги. В ролике можно увидеть завязку сюжета и познакомиться с основной командой будущего проекта. Шоу стартует уже 31 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

Сериал One Piece рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Оригинальное аниме начали транслировать ещё в 1999 году и продолжают до сих пор — за 34 года вышло более 1000 эпизодов.

Главные роли в экранизации One Piece исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечала в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.

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