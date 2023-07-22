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Сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» продлили на второй сезон

Сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» продлили на второй сезон
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Телеканал AMC официально продлил сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» на второй сезон. Об этом авторы сообщили в небольшом тизере, отметив, что шоу стало самым популярным проектом сервиса AMC+. Когда состоится выход продолжения, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC

События «Ходячих мертвецов: Мёртвый город» разворачиваются во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывают о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги. Главные роли в проекте исполняют Джеффри Дин Морган («Хранители») и Лорен Коэн («Казанова»).

В первый сезон вошло всего шесть эпизодов, финальная серия вышла 20-го июля. Помимо «Мёртвого города» в сентябре состоится премьера «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — спин-оффа оригинального сериала про одного из главных героев шоу.

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