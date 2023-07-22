Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана получает высочайшие оценки от зрителей

21 июля состоялась мировая премьера «Оппенгеймера» — нового фильма Кристофера Нолана, режиссёра таких проектов, как «Интерстеллар», «Начало» и трилогия о Бэтмене с Кристианом Бэйлом. Новинка рассказывает историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.
Судя по всему, картину с бюджетом в $ 100 млн ждёт большой успех — первые зрители называют ленту выдающимся произведением кинематографа. Так, «Оппенгеймер» получил рейтинг «A» по итогам опросов зрителей после просмотра (выше только «A+»).
Рейтинг «Оппенгеймера» у зрителей после просмотра ленты в кинотеатрах
Фото: Cinemascore
Кроме того, лента получает очень высокие оценки от зрителей на агрегаторах. Так, на самом крупном сайте о кино, IMDb, средняя оценка фильма от зрителей составляет 8,9/10 — это чуть меньше рейтинга культового «Тёмного рыцаря». На отечественном «Кинопоиске» зрители выставили оценку в 8,8/10 — сейчас это самый высокооценённый фильм режиссёра на портале.
Рейтинг «Оппенгеймера» на IMDb
Фото: IMDb
Рейтинг «Оппенгеймера» на «Кинопоиске»
Фото: «Кинопоиск»
Аналитики прогнозируют «Оппенгеймеру» отличные стартовые сборы — только в США лента может заработать $ 80 млн за первые выходные. Учитывая длительность, тематику, рейтинг «18+» и большую продолжительность фильма, это настоящий успех для Нолана и студии Universal Pictures.
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