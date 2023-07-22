Объявлены шесть пострелизных героев Mortal Kombat 1: от Хоумлендера и Омни-мэна до Ермака
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Создатели Mortal Kombat 1 вдогонку к новым героям основного файтинга объявили весь набор Kombat Pack 1 — персонажей, которые появятся в игре постепенно после выхода игр 19 сентября. Как и утверждали утечки, ими стали:
- Хоумлендер («Пацаны») — появится весной 2024 года;
- Миротворец (DC);
- Омни-мэн («Неуязвимый»);
- Ермак;
- Такеда;
- Куан Чи.
Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат WB Games.
Kombat Pack — набор героев, которых добавляют после релиза. Обычно разработчики объявляют персонажей постепенно, однако для Mortal Kombat 1 почему-то сделали исключение, объявив набор даже до выхода игры. Возможно, это случилось из-за массы утечек ростера.
MK1 выходит 19 сентября, а Kombat Pack входит в премиальные издания файтинга.
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