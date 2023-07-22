Вышел первый трейлер аниме по «Рику и Морти»

На YouTube-канале Adult Swim сегодня был опубликован ролик с первыми кадрами предстоящей аниме-адаптации мультсериала «Рик и Морти».
Помимо заставки и опенинга, фанаты смогли увидеть небольшое обращение режиссёра Такаси Сано (известен как создатель «Башни Бога», принимал участие в постановке «Саги о Винланде», «Призрака в доспехах»).
Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.
Сано рассказал, что планирует адаптировать сюжеты из оригинального «Рика и Морти», но при этом выделить главное в тех историях и добавить уникальных японских идей.
Дата выхода аниме «Рик и Морти» до сих пор неизвестна, авторы находятся в поисках актёров озвучки после увольнения Джастина Ройланда. В первом сезоне будет десять эпизодов.
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