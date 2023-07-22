В Сеть попало видео работы Project Q для стриминга с PS5 — это обычный планшет на Android

В твиттер-аккаунте игрового блогера Zuby_Tech появилось видео с демонстрацией работы Project Q — устройства от Sony, которое позволяет транслировать видео с консоли PlayStation 5 для удалённой игры.

Выяснилось, что девайс работает на операционной системе Android. По сути, это простой планшет с подключённым геймпадом DualSense и программным обеспечением, которое позволит стримить картинку с PS5.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Zuby_Tech.

С другой стороны, издание WCCTech отмечает, что Android развязывает руки моддерам, которые смогут установить на Project Q другие программы для облачного гейминга — например, GeForce Now или Xbox Cloud.

При этом устройство должно быть достаточно мощным, а в этом есть вопросы. Специалисты из Digital Foundry критиковали Project Q как за дизайн, так и за вероятное время работы — всего 3–4 часа.