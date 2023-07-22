Кристофер Нолан объяснил концовку фильма «Начало»
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Режиссёр Кристофер Нолан в рамках подкаста Happy Sad Confused рассказал о смысле финальной сцены своего фильма «Начало».
Осторожно, материал содержит спойлеры.
Нолан остановился на сцене, в которой персонаж Леонардо Ди Каприо запускает волчок, чтобы понять, находится ли он в реальном мире или во сне.
Суть кадра в том, что персонажу в этот момент всё равно. Это нигилистический взгляд на финал, не так ли? Но герой идёт дальше, чтобы просто провести время с детьми. Это не эмоциональная двусмысленность, она интеллектуального плана.
Для героя фильма не имеет значения, продолжает ли вращаться волчок — он вернулся домой к своим детям, и его эмоциональное путешествие завершено.
Видео доступно на YouTube-канале j2k5. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.
Новый фильм Кристофера Нолана вышел в кинотеатрах 21 июля и получил очень высокие оценки от аудитории.
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