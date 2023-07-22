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Документальный сериал про суд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в августе выйдет на Netflix

Документальный сериал про суд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в августе выйдет на Netflix
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Платформа Netflix выпустит мини-сериал о ходе судебного процесса между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, состоявшегося в прошлом году.

Речь о трёхсерийном проекте британского телеканала Channel 4, анонсированном в середине апреля. Авторы «Депп против Хёрд» наполнили сериал уникальными материалами, которые ранее появлялись в публичном поле, а также подробно остановились на реакции на суд в Сети и её влиянии на ход дела.

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Режиссёром выступила Эмма Купер, которая сняла для Netflix документалку «Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи» и несколько других проектов подобного жанра.

Премьера состоялась на Channel 4 в конце мая, а теперь выйдет на Netflix — сериал станет доступен в августе. «Депп против Хёрд» получил неоднозначные оценки критиков и зрителей.

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