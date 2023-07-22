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Приложение ChatGPT станет доступно на Android со следующей недели

Приложение ChatGPT станет доступно на Android со следующей недели
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Компания OpenAI объявила, что нейросетевой чат-бот ChatGPT станет доступен в виде приложения для мобильных устройств на базе операционной системы Android.

Разработчики пообещали выложить ChatGPT в Google Play на следующей неделе, а пока предложили подписаться на уже созданную страничку приложения в магазине.

Портал TechCrunch предположил, что изначально версия чат-бота для Android будет доступна только для пользователей из США, но в течение нескольких недель появится и в остальных странах — так авторы нейросети продвигали её на iOS.

Версия ChatGPT для операционной системы iOS вышла в мае этого года. Тогда же разработчики впервые сообщили о планах выпустить свою нейросеть и на Android, но не называли конкретных сроков.

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