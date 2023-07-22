На фестиваль по Genshin Impact в Южной Корее принесли бомбу
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Сегодня днём пользователь «Твиттера» выложил фотографии самодельной бомбы в локации, где в этот момент проходил крупный фестиваль по Genshin Impact.
В своих соцсетях он пожелал смерти всем фанатам игры и угрожал взрывом. После огласки корейские организаторы приняли решение приостановить ивент в целях безопасности, а на место проведения прибыли пожарные и полиция.
Через некоторое время фестиваль в Сеуле был возобновлён. Угроза взрыва была устранена, однако удалось ли правоохранителям задержать террориста, пока неизвестно. Вероятно, органы власти и организаторы сообщат подробности позже.
Ранее разработчики Genshin Impact запустили в Китае тематический поезд, украшенный артами персонажей популярной онлайн-игры.
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