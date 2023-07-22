Фильм ужасов «Астрал 5» выйдет в цифре 1 августа

Стало известно, что пятая часть хоррора «Астрал» выйдет в онлайн-сервисах спустя всего месяц после премьеры в кинотеатрах — цифровая премьера фильма намечена на 1 августа.

Напомним, сюжет картины «Астрал 5: Красная дверь» продолжает события второй части. Через 10 лет после сиквела мы возвращаемся к семье Ламберт, чтобы вновь увидеть атаку демона на уже повзрослевшего Джоша.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Releasing UK. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Главные роли в фильме вновь исполнили Патрик Уилсон, Тай Симпкинс и Роуз Бирн.

Хоррор показал приличные сборы, только за первые дни в США собрав в два раза больше своего бюджета. Всего фильм успел заработать в кинотеатрах более $ 130 млн.