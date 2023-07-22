Авторы Borderlands представили интерактивный сериал по франшизе

Разработчики серии игр Borderlands из Gearbox совместно со студией Genvid Entertainment анонсировали создание интерактивного сериала по известной франшизе.

Проект Borderlands EchoVision Live расскажет историю восьми туристов, которые окажутся на Эдеме-6 и волею случая будут пытаться повторить успех персонажей оригинальной Borderlands. Судьбу героев определят зрители.

Пока неизвестно, когда и на каких платформах состоится релиз интерактивного сериала. Возможно, об этом Gearbox расскажет в августе на выставке gamescom 2023.

Genvid Entertainment уже имеет опыт в подобном жанре — до конца года должен выйти Silent Hill: Ascension. Точная дата релиза также неизвестна, хотя разработчики уже представили трейлер и первые подробности.