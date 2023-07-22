Авторы Borderlands представили интерактивный сериал по франшизе
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Разработчики серии игр Borderlands из Gearbox совместно со студией Genvid Entertainment анонсировали создание интерактивного сериала по известной франшизе.
Проект Borderlands EchoVision Live расскажет историю восьми туристов, которые окажутся на Эдеме-6 и волею случая будут пытаться повторить успех персонажей оригинальной Borderlands. Судьбу героев определят зрители.
Пока неизвестно, когда и на каких платформах состоится релиз интерактивного сериала. Возможно, об этом Gearbox расскажет в августе на выставке gamescom 2023.
Genvid Entertainment уже имеет опыт в подобном жанре — до конца года должен выйти Silent Hill: Ascension. Точная дата релиза также неизвестна, хотя разработчики уже представили трейлер и первые подробности.
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