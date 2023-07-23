Вышел первый трейлер мультсериала «Лазарь» от создателей «Ковбоя Бипопа» и «Джона Уика»

Телеканал Cartoon Network представил первый трейлер мультсериала Lazarus («Лазарь»), которым занимается создатель «Ковбоя Бипопа» Синъитиро Ватанабэ. В небольшом ролике можно увидеть знакомый стиль культового аниме и оценить постановку трюков, над которыми работал режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Cartoon Network

События аниме развернутся в 2052 году и расскажут о группе из пяти агентов, которые пытаются отыскать доктора Скиннера — нобелевского лауреата, создавшего лекарство от всех болезней, но приводящее к смерти пациентов через три года после приёма микстуры.

Производством «Лазаря» занимается опытная студия Mappa — авторы «Человека-бензопилы», второго сезона «Саги о Винланде» и последних сезонов «Атаки титанов». Даты релиза у мультсериала пока нет.